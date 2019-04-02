Müyesser Tomruk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇORUM BOĞAZKALE belediye başkan adayı olan Müyesser Tomruk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM BOĞAZKALE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Müyesser Tomruk isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇORUM BOĞAZKALE adayı Müyesser Tomruk kimdir? BTP ÇORUM BOĞAZKALE adayı Müyesser Tomruk yüzde kaç oy aldı?

Müyesser Tomruk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇORUM BOĞAZKALE belediye başkan adayı olarak gösterilen Müyesser Tomruk BOĞAZKALE ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. BOĞAZKALE ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Müyesser Tomruk adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

ÇORUM BOĞAZKALE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.