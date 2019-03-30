MÜYORBİR'de Başkan Burhan Şeşen, Başkan Yardımcısı Metin Özülkü Oldu

Önceki gün Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) 10. Olağan Genel Kurulu'nda yönetime seçilen Burhan Şeşen, Belkıs Akkale, Edip Akbayram, Onur Akın, Metin Özülkü, Suzan Kardeş, Hüseyin Turan, Tolga Sağ ve Mehmet Gümüş yeni dönem çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

Tüm kurullar görev başında

Haftalık ilk toplantılarını gerçekleştiren ekip, yeni dönemin başkan ve başkan yardımcılarını da seçti. Yapılan oylama sonucunda Burhan Şeşen bir kez daha MÜYORBİR Başkanı seçilirken, Metin Özülkü Başkan Yardımcılığı ve Hüseyin Turan da Sayman Üye görevini üstlendi. Şeşen, "Yeni dönemde de ekip olarak birlik ve beraberlik içinde çok çalışacağız. Üyelerimizi, bizi seçtikleri için mahcup etmeyerek lisanslama ve telif gelirlerini artırmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

10. Olağan Kurul'da ayrıca Denetleme Kurulu'na Suavi, Muharrem Temiz, İbrahim Karaca; Haysiyet Kurulu'na Nurdan İpek, Birol Yayla, Mustafa Sağyaşar; Teknik Bilim Kurulu'na Melda Duygulu, Sevinç Eratalay ve Taner Öngür seçildi.

Kaynak: Bültenler