Muz Bahçelerinde Bahar Bakımı Başladı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde havaların ısınmasıyla açık alan muz bahçelerinde bahar bakımı yapılıyor.Gazipaşa'da Muzkent, Zeytinada, Beyrebucak, Güney, Yakacık, Macar, Koru mahallelerinin Akdeniz'e bakan güney yamaçlarında kurulu muz bahçelerinde yaklaşık 14 bin dekar alanda doğal muz üretimi yapılıyor. Yıllık 40-45 bin ton muz rekoltesi gerçekleşiyor.Havaların ısınmasıyla muz bahçeleri bahar bakımına alındı.Eski muz ağaçları sökülerek yeni muz ağaçlarını büyümesi için kazma ve çapalama işleri için hummalı bir çalışmayla yürütüyorlar.Üretici Muhammet Ali Ateş, şu anda muzların bahar bakımını yaptıklarını, sezonu bitirdiklerini dile getirdi.Bu yıl muzda çok güzel verim aldıklarını aktaran Ateş, "Son 10 yılın üretim rekoru kırıldı."dedi.