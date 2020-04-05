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Muz bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı.

05.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:24
Muz bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı
Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde muz bahçesinde çıkan yangın ormana sıçradı. Yangında yaklaşık 15 dönüm çalılık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Zeytinada Mahallesi Çecek mevkiinde saat 07.00 sıralarında başladı. Muz bahçesinde çalışan işçilerin ısınmak için yaktığı ateşin rüzgarın etkisiyle ormana sıçramasıyla yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Gazipaşa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu sarp ve kayalık bölgedeki yangına ekipler güçlükle müdahale etti. Araçların çıkamadığı sarp bölgede hortumlar uzatılarak yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası yangını kontrol altına almayı başardı. Yaklaşık 15 dönüm çalılık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa
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