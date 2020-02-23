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Muz hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Alanya ilçesinde bir seradan yaklaşık 10 ton muz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

23.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:18Muz hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
ilçesinde bir seradan yaklaşık 10 ton muz çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
İlçe Komutanlığı ekipleri, Yaylalı Mahallesi'nde bir seradan çalınan muzların kamyonete yüklenerek götürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, seradan yaklaşık 10 ton muz çaldıkları öne sürülen 4 şüpheliden M.A.A (46), O.K. (45) ve B.Y'yi (20), Mahmutlar Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. ve B.Y. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. M.A.A. ise çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Şüphelinden O.B'nin (19) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarma, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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