Muz Kabuğu Yedirip Trolledim ! (100 TL İçerir)

Merhaba Arkadaşlar! İnsanların yanına gidiyorum ve onlara yarışma düzenlediğimi söyleyerek 30 saniye içerisinde muz yemelerini istiyorum, eğer yerlerse 100 TL para ödülü var diyorum ve sonrasında çok eğlenceli görüntüler ortaya çıkıyor! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )
Beni İnstagram
'dan da Takip Edin: www.instagram.com/araskarafil