Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu

Türkiye'nin son dönemlerde yenilenebilir enerji konusunda attığı adımlar, ülkemizde bu alandaki girişimlerin de önünü açıyor. Enerji Ekonomisi Derneği bu yıl birincisini düzenlediği 8 Mart Enerjik Kadınlar Ödülünü, muz kabuğundan enerji üretmeyi başaran ve Türkiye'de çevre biyoteknolojisi alanında çok değerli bir örneği hayata geçiren Kardelen Afrodit Adsal'ın kazandığını duyurdu.

Kadınların bilimden sanata, spordan kültüre ve hayatın hemen tüm alanlarında çok etkin roller üstlendiği Türkiye'de, son yıllarda atılan 'yenilenebilir enerji' adımları bu alanda çok değerli işlere imza atan isimlerin de önünü açtı. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu "8 Mart Enerjik Kadınlar Ödülünü" bu yıl ilk kez vereceklerini belirterek, önümüzdeki yıllarda da sektöre damga vuran kadınların dernek tarafından ödüllendirileceğini duyurdu.

6 BİN İŞ FİKRİ İÇERİSİNDE İLK 400'E GİRDİ

"Ödülümüz enerji sektöründe paydaş olarak görev yapmakta olan ve sektöre üstün hizmet ve katkı veren kadınları teşvik ve onore etmek, başka kadınlara da örnek olmasını sağlayarak enerji sektöründe kadınların rolünü geliştirmek amacını taşıyor" diyen Kumbaroğlu, şunları söyledi:

"Derneğimiz, 2018 yılını kapsayan değerlendirmesi kapsamında ödülün Kardelen Afrodit Adsal'a verilmesini kararlaştırdı. Adsal, 2017 yılının sonunda 'Biyogaz Üretiminde Muz Bitkisinin Potansiyelinin Araştırılması' isimli; seraların enerjisinin kendi atıklarından üretilmesine odaklanan ARGE projesiyle 6 bin iş fikri içerisinde ilk 400'e girerek TÜBİTAK'tan Tekno Sermaye Desteği almaya hak kazandı. 2018 yılında şirketini kurdu, TÜBİTAK'tan aldığı destekle ARGE çalışmasının ilk aşamasını geçtiğimiz günlerde tamamladı. Kendisine hayırlı olsun diyor, aldığı ödülün bu alanda hem örnek olmasını hem de çok iyi işlerin önünü açmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle Türkiye'deki bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz."

Kardelen Afrodit Adsal

TÜRKİYE'NİN MUZ İHTİYACINI YERLİ ÜRETİMLE GİDERMEYİ AMAÇLIYOR

Kardelen Afrodit Adsal'ın hayata geçirdiği projenin amacı, Türkiye'de örtü altı üretim yapan üreticilerin seralarda özellikle kış aylarında yaşadıkları ısıtma sorununa ekonomik ve çevreci bir çözüm bulmak. Proje bitki başına düşen muz üretim verimini arttırarak, toplam ekili alanı büyütmeden Türkiye'nin muz ihtiyacını yerli üretimle gidermeyi amaçlıyor.

Türkiye'de muz tüketimi ortalama yıllık 600 bin ton ve bu ihtiyacın yarısı yerli üretimle karşılanıyor. Fakat seralarda özellikle kış aylarında muz gelişimi için ihtiyaç duyulan 27 C derecelik sıcaklığa ulaşılamıyor, bu sorun hem verimi düşürüyor hem de muz boylarının kısa olmasına sebep oluyordu.

ÜLKEMİZİ ÖNCÜ BİR KONUMA GETİRECEK

Adsal'ın projesi, hali hazırda hiçbir kullanımı olmayan muz hasat atıklarının çürütülerek enerji üretiminde kullanılmasını ve bu şekilde ortalama sera sıcaklığını ekstra bir enerji kaynağına bağlı olmadan üretim sıcaklığına yakın bir değere çekmeyi hedefliyor.

Proje, üreticilerin kendi atıklarını enerji ve gübre ihtiyaçlarını gidermek için kullanacakları ve sıfır atık prensibini benimsemiş olacakları bir ortamı da sağlıyor. Dünya'da konu hakkında çalışmalar bulunmaktadır fakat ticari kullanım amacıyla yapılan bir uygulama henüz yok. Bu sebeple yüzde yüz yerli ve milli olarak bu projenin geliştirilmesi ülkemizi öncü bir konuma getirecek. (Yeni Şafak)