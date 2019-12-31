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Muz serası hortum sebebiyle yerle bir oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece bazı mahallelerde büyük hasara yol açan hortum, ekili tarım alanları, iş yerleri ve ikametlere maddi zarar verdi.

31.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:07 Muz serası hortum sebebiyle yerle bir oldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece bazı mahallelerde büyük hasara yol açan hortum, ekili tarım alanları, iş yerleri ve ikametlere maddi zarar verdi.

Hortumdan en fazla zarar gören yerler Antalya-Konya yolu üzerinde Hacıobası Mahallesi'nde bulunan muz serası ile Tekandız mevkisinde bulunan söve (Bina dış kaplama) fabrikası oldu.

Söve ve boya fabrikası yetkilisi Mehmet Arslan, iş yerlerinin yerle bir olduğunu belirterek, "Tesisimizde söve ve boya imalatı yapılmaktadır. Gece 24.00 sıralarında yan tarafta bulunan zeytinyağı fabrikasının bekçisi bizi arayarak hortum yaşandığını ve bölgede etkili olduğunu söyledi. Gece gelip baktık. Sabah olunca acı gerçekle karşılaştık. Ne yazık ki tüm tesisimiz zarar görmüş durumda. Yaklaşık zararımız 2 milyon civarında. Tek tesellimiz kimsenin burnunun bile kanamamış olmasıdır" dedi.

Muz serasının yarısı kullanılmaz hale geldi

Hacıobası Mahallesi'nde bir muz serası da hortumdan zarar gördü. Sabah Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit'in ziraat odası, tarım ilçe ve jandarma yetkilileriyle birlikte inceleme yaptığı tesise öğleden sonra TARSİM görevlileri gelerek inceleme yaptı.

Muz tesisini 2 yıl önce yaptıklarını belirten Osman Kaplan, "40 dönüm alan üzerinde kurulu tesisimizin yarısı hortumdan zarar gördü. Ağaçlarda Mart-Nisan gibi hasadını yapacağımız ürünler bulunuyordu. Hortumla birlikte onlar da yok oldu. Yaklaşık maliyetimiz 2 milyon lira dolayındadır" dedi.

Diğer yandan, Kızılot ve Çenger mahallelerinde bulunan bazı muz seralarının da hortumdan zarar gördüğü bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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