Muz serasını satıp, kampanyaya 50 bin lira bağışladı

MERSİN'in Anamur ilçesinde çiftçi Sudi Kılınç (79), 7 dönümlük muz serasını satarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 bin lira bağışladı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yaparak, geçimini sağlayan Sudi Kılınç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi. Kendisine ait olan 7 dönümlük muz serasını satan çiftçi Kılınç, Anamur Kaymakamlığı Vefa Merkezi ekibini arayarak, bağış yapmak istediğini söyledi. Sudi Kılınç, eşi Makbule Kılınç (78) ile seradan elde ettiği paranın 50 bin lirasını kampanyaya bağışladı. Parayı kampanyanın hesabına yatıran Vefa Merkezi, Sudi Kılınç'a dekontunu teslim etti.

Ekonomik durumu uygun olan herkesi kampanyaya bağışta bulunmaya davet eden Sudi Kılınç, "Dünya malı dünyada kalır. O para benim değil. Allah insanlığı kurtarsın. Hepimize geçmiş olsun. Herkes elinden geldiği kadar yardım etsin. Para sıhhat için var. Sırf kendini düşünmeyeceksin. Halkı da düşüneceksin" dedi.

Eşinin bu düşüncesini desteklediğini belirten Makbule Kılınç ise salgına karşı herkesten dikkatli olmasını istedi.

Kılınç çifti, salgınla mücadele kapsamında hizmet veren Anamur Kaymakamlık Vefa Merkezi ekiplerine de teşekkür etti.

Kaynak: DHA