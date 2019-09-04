Haberler» 3. Sayfa» Haber

Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele geçirildi

Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele geçirildi Mersin polisi Kolombiya'dan kentte gelen muz yüklü gemide "Kanas" adlı narkotik dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, 2 ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdiMERSİN - Mersin polisi,...

04.09.2019 11:12
Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele geçirildi
Mersin polisi Kolombiya'dan kentte gelen muz yüklü gemide "Kanas" adlı narkotik dedektör köpeğiyle yaptığı aramada, 2 ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi
MERSİN - Mersin polisi, Kolombiya'dan kentte gelen muz yüklü gemide yaptığı aramada, 2 ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. 'Kanas' isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin Limanı'na başka ülkelerden gemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine gelen gemiler üzerinde risk analizi çalışması yapan ekipler, Kolombiya'dan kente gelen muz yüklü gemide uyuşturucu olabileceği üzerinde durdu. Cumhuriyet Savcılığından alınan izin doğrultusunda narkotik dedektör köpeği 'Kanas'ın da katıldığı operasyonda gemide arama yapan ekipler, 2 ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu tek tek bulunduğu yerden çıkarılırken, gemi personelinin tamamının da ifadesi alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele geçirildi

Kolombiya, Narkotik, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:19   Zabıta Teşkilatının 193. kuruluş yıl dönümü
11:16   Yayaya çarpmamak için kaza yaptı: 3 yaralı
11:16   Silahlı saldırıda tutuklu sayısı 2 oldu
11:12   Muz yüklü gemide 83 kilo kokain ele geçirildi
11:09   İstanbul'da 10 numara yağ operasyonu kamerada
11:02   Kayseri'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
11:01   Sanığın savunmasına mahkeme başkanından tepki