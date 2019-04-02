Muzafer Artar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BİNGÖL GENÇ belediye başkan adayı olan Muzafer Artar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BİNGÖL GENÇ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Muzafer Artar isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız BİNGÖL GENÇ adayı Muzafer Artar kimdir? Bağımsız BİNGÖL GENÇ adayı Muzafer Artar yüzde kaç oy aldı?

Muzafer Artar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BİNGÖL GENÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Muzafer Artar GENÇ ilçesinde % 1,04 oranında oy almıştır. GENÇ ilçesinde % 1,04 oranında oy olan Muzafer Artar adlı Bağımsız adayı toplamda 78 adet oy sayısına ulaştı.

BİNGÖL GENÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.