Muzafer Yağmur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP VAN büyükşehir belediye başkan adayı Muzafer Yağmur oldu. BTP adayı Muzafer Yağmur, VAN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? VAN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP VAN büyükşehir belediye başkan adayı Muzafer Yağmur ile ilgili seçim sonuçları ve VAN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP VAN büyükşehir belediye başkan adayı Muzafer Yağmur oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte VAN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. VAN aday yarışı ve VAN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

VAN Seçim Bilgileri

VAN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.281 olduğu belirlendi.

VAN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.281 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

VAN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,37 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

VAN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 654.040 olduğu belirlendi.

VAN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 512.563 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP VAN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muzafer Yağmur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP VAN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Muzafer Yağmur, VAN yarışında % 0,14 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Muzafer Yağmur toplamda 679 adet oy sayısına ulaştı.

Muzafer Yağmur Kimdir?

Muzafer Yağmur, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde BTP'den Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP VAN büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.