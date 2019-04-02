Muzaffer Candemir Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAMSUN KAVAK belediye başkan adayı olan Muzaffer Candemir isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN KAVAK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Muzaffer Candemir isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAMSUN KAVAK adayı Muzaffer Candemir kimdir? Bağımsız SAMSUN KAVAK adayı Muzaffer Candemir yüzde kaç oy aldı?

Muzaffer Candemir Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAMSUN KAVAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Muzaffer Candemir KAVAK ilçesinde % 2,82 oranında oy almıştır. KAVAK ilçesinde % 2,82 oranında oy olan Muzaffer Candemir adlı Bağımsız adayı toplamda 414 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN KAVAK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.