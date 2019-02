Muzaffer Ilıcak: "Bedenimizi Spor Yaparak Koruyabiliriz"

Kaynak: İHA

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, 'Bağımlılıkla mücadelede sporun önemi' konulu seminerde yaptığı açıklamada, "Bedenimizi her türlü uyuşturucu, sigara ve alkolden uzak durarak ve spor yaparak koruyabiliriz" dedi.DUMESF Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, İstanbul Kurtuluş Şehit Nuri Şener Ortaokulu ve Şişli Talat Paşa Ortaokulu öğrencilerine "Bağımlılıkla mücadelede sporun önemi" konulu seminer verdi. Sözlerine Kurtuluş Şehit Nuri Şener Ortaokulu, Okul Müdürü Niyazi Karan ve Şişli Talat Paşa Ortaokulu, Okul Müdürü Arif Akay'a teşekkür ederek başlayan Ilıcak, sözlerine şöyle devam etti:"Kötü alışkanlıkların kazanılmasında arkadaş seçimi çok önemli. Bir öğrencinin ailesinden, öğretmeninden ve spor hocasından gizleyeceği bir olmamalı. Ayrıca, öğrencelerin bilmedikleri ve tanımadıkları kişilerden yardım almamaları gerek. Bu konuda çok dikkatli olunmalı. Bedenimiz bize Allah'ın bir emaneti ve onu korumamız gerekiyor. Bedenimizi her türlü uyuşturucu, sigara ve alkolden uzak tutarak ve spor yaparak koruyabiliriz.""Mutlaka spor yapılması gerek"Sağlıklı bir insan olmamamız için de mutlaka spor yapılması gerektiğini belirten Ilıcak, öğrencilerin rol model olarak da iyi bir sporcuyu almaları gerektiğinin altını çizdi. Rol model seçiminde sporcunun başarısına, uyuşturucu ve doping kullanmamış olmasına ve vatanına bağlı olmasına dikkat edilmesinin önemine değinen Ilıcak, futbol dışında da birçok spor dalının olduğunu ve bu spor dallarında da Olimpiyat şampiyonu dahi olmuş Türk sporcularının iyi bir rol model olabileceğinden bahsetti. Ilıcak, konuşmasına şöyle devem etti:"Hayatın içinde engelli insanlar da vardır. Herkesin engelli arkadaşı olmalıdır. Engel, bir kusur, eksiklik ve utanılacak bir durum değildir ve her birey bir engelli adayıdır. Engeli aşmanın önemli bir yolu da spor yapmaktır. İster engelli ister engelsiz olsun her birey mutlaka en az bir spor dalında kendini ifade etmelidir." - İSTANBUL