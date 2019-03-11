Muzaffer Kuşhan'ın Yeniden Yargılanma İsteği Reddedildi

Kaynak: DHA

ZAYIFLAMA merkezinde üniversiteli Dila Kurt'un taksirle ölümüne neden olmak suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ve 2 yıl süre ile hekimlik meslek ve sanatını yapmaktan men cezası alan cerrah Muzaffer Kuşhan, FETÖ'cü hakim ve adli tıp uzmanlarının kendisini mahkum ettirdiğini ileri sürerek yargılanmanın yeniden yapılmasını istedi. Kuşhan, cezasını çektiğini belirterek hekimlik mesleğine de geri dönmek istedi. Yeniden yargılama talebini reddeden mahkeme cezasının infazı henüz bitmeyen Kuşhan'ın meslekten men cezasının 22 Kasım 2021'de dolacağını belirtti.Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvuran Kuşhan, kendisine ceza verilmesinde FETÖ'cü hakim ve Adli Tıp uzmanlarının parmağı olduğunu belirterek yargılamanın yenilenmesini, cezanın infazının durdurulmasını, beraat kararı verilmesini ve önceki hükmün tüm sonuçları ile birlikte ortadan kaldırılmasını istedi. Ceza aldığı mahkemeye avukatı aracılığıyla başvuran Muzaffer Kuşhan dilekçesinde şu iddialarda bulundu.103 GÜN HAPİS YATTIMuzaffer Kuşhan, 7 Eylül 2008'de Beykoz Polonezköy'deki zayıflama merkezinde üniversiteli Dila Kurt'un taksirle ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 2014'te 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ve 2 yıl süre ile hekimlik meslek ve sanatını yapmaktan men edilmesi cezası aldı. Kuşhan, 11 Mayıs 2016 tarihinde cezasını çekmek için cezaevine girdi. 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sonrasında hapishanelerin doluluğu nedeniyle Kuşhan 103 gün sonra şartlı tahliye oldu. Hapis cezasının 15 Şubat 2018 tarihinde sona erdiğini belirten Kuşhan, meslekten men yasağının ise 15 Şubat 2020 tarihinde sona ereceğini ileri sürdü.FETÖCÜ ADLİ TIP UZMANI CEZA ALMAMA NEDEN OLDUMuzaffer Kuşhan dilekçesinde, dava aşamasında ilk önce lehine rapor düzenleyen Adli Tıp Kurulu kardiyoloji uzmanı raportör Osman Karakaya'nın, Kurt Ailesi'nin itirazı üzerine tersine rapor düzenlediğini, bunun da mahkumiyet kararının başlıca dayanağı olduğunu belirtti. FETÖ örgütü üyesi Karakaya'nın yakalanarak tutuklandığının belirtildiği dilekçede, menfaat karşılığı birçok sahte rapor düzenlendiği, Adli Tıp Kurumu'nu FETÖ'cülerle doldurduğu ileri sürüldü. Kuşhan, Karakaya'nın raporu nedeniyle ceza aldığını iddia etti.HAPSE GİRMEME NEDEN OLAN YARGITAY ÜYELERİ FETÖCÜMuzaffer Kuşhan, mahkemenin taksirle ölüme neden olmak suçundan verdiği 1 yıl 8 ay hapis cezasını aleyhine bozarak artıran ve 'bilinçli taksirdir' diyerek cezanın, hapsi gerektirecek ölçüde artmasına sebep veren Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 5 üyesinden üçünün FETÖ Terör Örgütü üyesi olduğunu iddia etti.MUHSİN YAZICIOĞLU ÖLÜMÜNÜ SORUŞTURAN SAVCI KINAMA CEZASI ALDISorgulamayı yapan savcı Uğur Koç'un da, daha önce Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili eksik soruşturma yaptığı gerekçesiyle HSYK tarafından kınama cezası aldığını belirten Kuşhan, savcının çelişkili raporların sebebini araştırmadığı, Dilek Kurt'un ölümünde kusuru olup olmadığını etraflıca irdelemediğini ileri sürdü.YENİ TANIKLARIM VARKuşhan, Dila Kurt'un kalp krizini tetikleyen ilaç aldığına dair yeni tanıklarının olduğu da belirterek yeniden yargılanmasını istedi.MAHKEME TALEBİ REDDETTİBeykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Kuşhan hakkındaki kararın Yargıtay 12. Ceza Dairesince de onandığını belirtti. Yargılamanın yenilenmesi talebinin reddine karar veren mahkeme, infaz erteleme talebini ise cumhuriyet başsavcılığının değerlendirmesi gerektiğini belirtti.MESLEKTEN MEN CEZASI KASIM 2021'DE DOLACAKMuzaffer Kuşhan, hekimlik yapması için meslekten men cezasının da dolduğunu ve yasağın kaldırılmasını mahkemeden istedi. Mahkeme Muzaffer Kuşhan'ın şartlı tahliye kararı ile tahliye olduğunu, hak ederek tahliye tarihinin ise 22 Kasım 2019 olduğunu belirterek, 2 yıllık meslekten men cezasının bu tarihten itibaren başlayacağını belirtti. 22 Kasım 2021'de mesleğe geri döneceğini öğrenen Kuşhan, yeniden yargılanması talebini reddeden mahkemenin kararını İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak ağır ceza mahkemesi de Kuşhan'ın itirazını reddetti. - İstanbul