Haberler » Güncel » Haber

Müze gibi belediye

Kalecik'te Sultan 2. Abdülhamid döneminde yaptırılan tarihi binalar restore edilerek belediye binası olarak ilçeye kazandırıldı.

04.10.2019 14:17Müze gibi belediye
Kalecik'te Sultan 2. Abdülhamid döneminde yaptırılan tarihi binalar restore edilerek belediye binası olarak ilçeye kazandırıldı.

18 Eylül 1907 tarihinde Ankara Valiliği'nden gelen bir yazı ile depo ve ihtiyat kuvvetleri için koğuş olarak kullanılan taş binalar bir kültür mirası olarak günümüze kadar uzanarak zamana meydan okumaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kalecik Belediyesi tarafından bir kez daha çevre düzenlemesi yapılarak yeni bir estetiğe kavuşan tarihi binaların yanı sıra Belediye başkanı Dr. Duhan Kalkan'ın girişimleri sonunda tam bir açık hava müzesine dönüşen Kalecik Belediyesinin bahçesinde Roma ve Bizans devrinde var olan asırlık kalıntılar yer alıyor.

Geçmiş tarihimize yönelik olarak saman arabası Atatürk anıtı ve şehitler için yapılan bir abidenin yer aldığı Kalecik Belediyesi'nin bahçesi tarihi bir nostaljiyi günümüze taşıyor. Başkan Duhan Kalkan, tarih ve kültür hazinesine sahip Kalecik'in zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. - ANKARA

Ankara Valiliği, Duhan Kalkan, Kalecik, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:50 Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 100'e yükseldi
04:46 Gıda denetimcilerine darp iddiası
04:41 Ayvalık'ta sağanak ve fırtına
04:36 İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak
04:33 Manisa'da sağanak etkili oldu
04:32 Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü
04:32 İstanbul'da kuvvetli fırtına ve sağanak