Müze Görünümlü Nostaljik Ev

16 Aralık 2018 Pazar 11:08



16 Aralık 2018 Pazar 11:08

Kahramanmaraş'ta evinin salonunu nostaljik eşyalarla donatan emekli Astsubay Mustafa Uludağ, misafirlerini geçmişe yolculuğa çıkartıyor.Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden 58 yaşındaki emekli Astsubay Mustafa Uludağ, evinin salonunu nostaljik eşyalarla adeta müzeye çevirdi.Mesleği gereği gittiği her şehirden bir ürün alıp evine yerleştiren Uludağ'ın, özellikle dedesinden kalan Osmanlı dönemine ait kitabı dikkat çekiyor. Salonda bulunan tablolar, semaver ve antika radyonun yanı sıra birçok eşya görenleri geçmişe götürüyor. Evinin salonuna her girdiğinde eski günleri yad edip duygulandığını söyleyen Mustafa Uludağ, gelen misafirlerin özellikle salona girip fotoğraf çektirmek istediğini de belirtiyor.Uludağ, "Ben emekli askerim ve meslek icabı sürekli tayinlerimiz oldu. Bu antika eşyalarımın hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. İş icabı gittiğimiz yerlerde beğendiğimiz şeyleri aldık ve bu salon meydana geldi. Bu eski eşyaların taşıması çok fazla sorun oluyordu ve en son emekli olduktan sonra Kahramanmaraş'a yerleştim. Bu eski eşyaların içinde en önemlisi ise Osmanlı ders kitabı ve kitap dedemden kaldı. Bu kitabı bir yere bağışlamak istiyorum. Evimizde eski bir radyo ile 1910 yılı Rus semaver. ve daha nice eski eşyalar var. Ben bu salana girdiğim zaman eski günleri yad ediyorum. Kendi kendimize diyorum ki iyi ki eski günleri yaşamışım. Kimi zaman duygulanıp, kimi zaman rahatlıyorum. Gelen misafirlerimiz ile fotoğraf çekiniyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ