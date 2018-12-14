Müze Konserleri" Sanatseverlerin İlgisini Çekiyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Müze Konserleri" projesi müze ziyaretçileri ve sanatseverlerin ilgisini çekiyor.
Müzeleri müzikle buluşturan proje kapsamında, Edirne Arkeoloji
ve Etnografya Müzesi'nde, Türk müziği konseri verildi.
Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçıları, Türk müzik tarihinin önemli isimlerinden bestekar ve müzisyen Münir Nurettin Selçuk
'un sevilen eserlerini seslendirdi.
Topluluk üyelerinin performansı, müzeyi gezmeye geldiklerinde konserle karşılaşan ziyaretçilerden ve konseri takip eden sanatseverlerin beğenisini topladı.
Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerin bir yaşam alanı haline dönüştüğünü söyledi.
Konserlerin ilgiyle takip edildiğini dile getiren Hacıoğlu, şunları kaydetti:
"Bizim derdimiz müze ve kütüphaneleri yaşamımızın bir parçası haline dönüştürmek. Kendi kalıpları içerisinde kalmasını istemiyoruz müzelerin. Sadece kendi alanında değil toplumun tüm kesimlerini müzelere ve kütüphanelere çekmek için bakanlığımızın hayata geçirdiği bu projeyi uyguluyoruz. Buna bağlı olarak müzelere gelen ziyaretçi sayısının da arttığını görüyoruz. Aynı zamanda burada sanat icra edilerek Devlet Türk Müziği Topluluğu'nun çalışmaları da yansıtılıyor. Estetik açıdan çok güzel olan müzelerimizde müzik ziyafeti gerçekleşiyor."
Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Murat Bağdatlı da "Müze Konserleri"nin ilgi gördüğünü söyledi.
Proje kapsamında tarihin yansıtıldığı müzelerde Türk müziğini sunduklarını ifade eden Bağdatlı, "Müzelerin görselliğiyle müziğin tınısı birleşerek izleyicilere güzel anlar yaşatılıyor. İkincisini yaptığımız müze konserlerine ilgi çok iyi." diye konuştu.
14 Aralık 2018 Cuma 16:56