Müze Olarak Kullanılan Vapurdan Düşen Öğrenci Yaralandı

19 Kasım 2018 Pazartesi 13:41



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:41

Giresun'dan Samsun'a gezi için gelen öğrencilerden biri müze olarak kullanılan vapurdan beton zemine düşerek yaralandı.Alınan bilgiye göre, Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri gezi için geldikleri Canik ilçesi sahilindeki Milli Mücadele Parkı Açık Hava Müzesi'ndeki Atatürk'ün Samsun'a çıkışını temsil eden ve müze olarak kullanılan Bandırma Vapuru'nun birebir ölçülerindeki vapuru ziyaret etti.Yerden yüksekliği yaklaşık 6 metreyi bulan vapura çıkan öğrencilerden Umut Enver Tok (11), müzede dolaştığı sırada güverteden beton zemine düştü.Yaralanan Tok, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tok'un sağ kalçasında kırık olduğu belirlendi.Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.