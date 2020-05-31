Müze ve ören yerlerinde ziyaretçiler için hazırlıklar tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 1 Haziran'da yeniden açılacak müze ve ören yerlerini dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldı.

31.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:22
Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 1 Haziran'da yeniden açılacak müze ve ören yerlerini dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, müze ve ören yerlerinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin video yayınladı.
Videoda, temasa açık tüm alanların periyodik olarak dezenfekte edildiği müze ve ören yerlerinde, giriş ve sergileme alanlarına uyarı ve bilgilendirmeler yerleştirildi.
Yeni dönemde ziyaretçiler, ana girişlerde özel koruyucu kıyafetler giymiş kişiler tarafından uzaktan temassız ateş ölçümleri yapılarak kabul edilecek.
Temassız bilet sistemi uygulanacak
Ana girişlere paspas, iç bölümlere de temassız dezenfektan dispanserlerinin konulduğu müze ve ören yerlerinde, personel de maske ve eldivenle hizmet verecek.
Ziyaretçilerin gişeye uğramadan barkod ile giriş yapabilmelerini sağlayan Bakanlık, "www.muze.gov.tr" internet adresine karekod ile ulaşılıp "e-bilet" ve "Müzekart" alımına imkan tanıyacak. Bilet ve e-bilet kontrolleri, özel terminaller ile temassız olarak gerçekleştirecek.
Sesli rehberler ise "Müzelerin Sesi" uygulamasıyla ziyaretçilerin cep telefonlarından kullanılabilecek. Müze ve ören yerlerinde ziyaretçiler için hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul’un Fethi’ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Soylu, 12 Nisan’da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ’cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca ’Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti’ haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı Haber
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri Haber
Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri
ABD’de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada Haber
ABD'de eylemcilerin bir kargo şirketine ait tırı yağmalaması kamerada
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu Haber
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Haberler››Güncel››Müze ve ören yerlerinde ziyaretçiler için hazırlıklar tamamlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:19: Kastamonu'da ayağı tabelaya sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı - Haber 17:19: Amasya'da çay ocağının çatısı çöktü: 1 yaralı - Haber 17:18: Yılmaz Özdil'in evinin yıkımı devam ediyor - Haber 17:16: Son dakika haber | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ KURTULMUŞ HASTANESİ AÇILIŞINDA KONUŞTU - Haber 17:16: Çanakkale'de 65 yaş ve üzeri kordon boyunda - Haber 16:59: Hadımköy Prof. Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi Hizmete açıldı! İşte özellikleri - Haber 16:29: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler - Haber 15:33: Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı - Haber 13:27: Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor - Haberler 20:45: George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı - Haberler