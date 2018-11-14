Müzede Ders Var

İsteyen okullar derslerini Düştepe Oyun Müzesi'nde işleyebilecekler. Böylelikle çocuklar oyunlar ve oyuncaklarla bir arada ders yapmanın keyfini yaşayacaklar.

Pek çok ülke eğitim kalitesini geliştirmek için farklı programlar uygularken, her geçen gün bu yöntemler de çoğalıyor. Gelişmiş ülkelerde dersler, sınıfların dışında daha çok gezerek ve deneyimleyerek işlenmeye başlandı.

Ataşehir Belediyesi'nin ilçedeki okullara yönelik hazırladığı uygulamayla, talep eden okullar derslerini Düştepe Oyun Müzesi'nde işleyebilecekler. Ataşehir Belediyesi tarafından Türkiye'nin ilk oyun müzesi olarak 2015 yılında açılan Düştepe Oyun Müzesi, dünyada bu konseptte çocuklar için ayrılan ilk müze olma özelliğine sahip.

Çocuklar derslerini, 21 ülkeden ve yaklaşık 150 koleksiyonerden toplanan 2000'den fazla çocuk oyun ve oyuncağının yer aldığı Düştepe Oyun Müzesi'nde daha keyifle ve ilgiyle takip edebilecekler.

Barbaros Mahallesi'ndeki 60 bin metrekarelik Mimar Sinan Parkı'nda yer alan müzede, oyun kültürünü geliştiren çizgi roman, edebiyat, sinema ve televizyon dünyasının sayısız kahramanı bulunuyor.