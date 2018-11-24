Müzede 'Drama' İle Dersler

Katılımcıların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Aktaş, "Toplumun sağlıklı gelişmesi ve geleceğe güvenle bakması, öğretmenlerin gayreti ile ortaya çıkıyor" dedi.

Anasınıfı, ilköğretim ve orta öğretim öğrencilerinin ders içi kazanımlarını yaratıcı drama yöntemiyle gerçekleştirmeyi ve müzelerin aktif öğrenme ortamı olarak kullanılmasını hedefleyen 'Drama ile Müze'de Dersler" projesinin tanıtım toplantısı, Gölpark Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği projenin tanıtım toplantısına; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, projede yer alan öğretmenler ve belediye bürokratları katıldı.

"BURSA'DA YAŞAMAK AYRICALIKTIR"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Bursa'nın çok özellikli bir şehir olduğunu vurguladı. Başkan Aktaş, "Bu şehir için değer üreten, işini en iyi yapan, iyi vatandaş olan kişi en iyi Bursalıdır" diye konuştu. Bursa'da yaşamanın ayrıcalık olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Böyle güzel, kadim bir şehre hizmet ettiğim için Allah'a şükrediyorum. Bu şehirde okul müdürlüğü yapmak, öğretmenlik yapmak da çok önemli ve anlamlıdır. Her şehir güzeldir ama Bursa gerçekten özel ve anlamlı bir şehir" şeklinde konuştu.

Konuşmasında, müzeleri daha işlevsel hale getirmek istediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Çok ciddi tarihi değerleri olan bir bölgeyiz. Birçok müzemiz var fakat maalesef bu müzelerin aktivite ve işlevleri yüksek değil. Özellikle öğrenciler üzerinden bu işin üstünde durmak istiyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz otobüsü istiyorsa otobüs verelim. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize müzelerde farklı aktiviteler yapalım. İnanıyorum ki bu şehre aidiyet duygusunu artırmak, daha iyi vatandaş olmak, daha temiz caddeler, daha güvenli sokaklar adına yapacağımız bu faaliyet ve aktivitenin şehrimize çok ciddi katkısı olacaktır"

2026 BURSA AJANSI

"Osmanlı'nın kuruluşuna şahitlik etmiş, uzun yıllar başkentlik yapmış, Cumhuriyet kurulduktan sonra önemli şehirlerinden olmuş bir Bursa var ve biz bu şehirde hep beraber yaşıyoruz" diyen Başkan Aktaş, "Yaptığımız bu çalışma şehre olan bağlılığımızı, şehir kültürümüzü artıracak ve ona daha fazla sahiplenmemizi sağlayacak. Şehrin değerlerine daha fazla sahip çıkabilmek adına bu ve benzeri etkinlikleri artırmamız gerekiyor. Belediyecilik deyince iki tane park yapmak, meydan, yollar yapmak akıllara geliyor. Zaten bunlar bizim asli işlerimiz. Yapacağımız projelerden bir tanesi de Bursa'nın fethinin 700. yılına yönelik 2026 Bursa Ajansı oluşturmak. Bu şehirde yaşama ve şehrin tasavvuru ile alakalı çalışmalar yapacağız. İşin içerisinde öğretmenler-mühendisler olsun, farklı iş gruplarından insanlar olsun, şehrin değerlerini çok daha fazla sahiplendirmek için iyi bir araç olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖĞRETMENLİK EN KUTSAL MESLEK"

Kısa bir dönem yaptığı öğretmenlik mesleğiyle ilgili bir anısını öğretmenlerle paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yaptığınız çok kutsal ve değerli bir iş. Toplumun sağlıklı gelişmesi, geleceğe güvenle bakması, gerçekten sizin gayretinizle ortaya çıkıyor. Öğretmenlik en kutsal meslek. Bu vesile ile bir kez daha tüm öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum" açıklamasında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger de, 'Drama ile Dersler Müzede' projesinin 'bilginin beceriye dönüşmesi noktasında' en önemli çalışmalardan biri olacağını kaydetti.