Müzede kahve keyfi

Kahve tiryakilerinin katıldığı 'Fincanını getir kahve bizden' etkinliği yoğun ilgi gördü.

Bursa'yı tüm değerleriyle geleceğe taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi,somut olmayan kültürel mirasa da sahip çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından 5 Aralık, "Türk Kahvesi ve Kültürü" gününde Merinos müze galeri alanında renkli bir etkinlik düzenlendi.UNESCO tarafından 2013 yılında somut olmayan kültürel miras listesine alınan"Türk Kahvesi "tiryakileri ile müzede buluştu. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas,Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ile kahvehane işletmecileri ile kahve tiryakilerinin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik öncesi söz alan Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, Türk kahvesinin UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul görmesinin önemli olduğunu söyledi. Etkinliğin bir geleneğe dönüşmesini dilediğini ifade eden Elmas,kültürel mirasın gelecek nesillere aktarımının ve dünyaya tanıtılmasının önemine değindi.

Avrupa Kahveyi Türkler sayesinde tanıdı

Etkinliğe katılan işletme sahibi Gökhan Köseoğlu ise Türk kahvesi hakkında bilgiler verdi. Kahvenin Osmanlı döneminde Türk topraklarına geliş hikâyesini anlatan Köseoğlu, kendine has tadı, özgün bir kimliği ve geleneği bulunan Türk kahvesinin telvesi ile ikram edilen tek kahve türü olduğunu söyledi. Avrupa'nın kahve ile Türkler sayesinde tanıştığını ifade eden Köseoğlu,Avrupa'nın yıllarca kahveyi Türk usulü tükettiğini ifade etti.Etkinlikte ayrıca Hünkâr Köşkü Müzesi koleksiyonunda bulunan Atatürk tarafından kullanılmış kahve fincanı, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi koleksiyonuna ait Sümerbank üretimi fincanlar ve Nezaket Özdemir Bircan'a ait kahve fincanı koleksiyonu da sergilendi.Etkinlikte ayrıca katılımcılara kahve ikramı da yapıldı.