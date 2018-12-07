Müzede Kahve Molası

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Müzeler Şube Müdürlüğü, 5 Aralık
Türk Kahvesi ve Kültürü Gününü renkli bir faaliyetle kutladı. Kahve tiryakilerinin katıldığı 'Fincanını getir kahve bizden' programı ilgi gördü.
UNESCO tarafından 2013 yılında somut olmayan kültürel miras listesine alınan Türk kahvesi tiryakileri ile müzede buluştu. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas
, Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürü Muhterem Çevik ile kahvehane işletmecileri ile kahve tiryakilerinin katıldığı faaliyet renkli görüntülere sahne oldu.
Yaşar Elmas, Türk kahvesinin UNESCO tarafından kültürel miras olarak kabul görmesinin önemli olduğunu söyledi. Etkinliğin bir geleneğe dönüşmesini dilediğini ifade eden Elmas, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarımının ve dünyaya tanıtılmasının önemine işaret etti.
İşletme sahibi Gökhan Köseoğlu
ise Türk kahvesi hakkında bilgiler verdi. Kahvenin Osmanlı devrinde Türk topraklarına geliş hikayesini anlatan Köseoğlu, kendine has tadı ve geleneği bulunan Türk kahvesinin telvesi ile ikram edilen tek kahve olduğunu söyledi. Avrupa
'nın kahve ile Türkler sayesinde tanıştığını ifade eden Köseoğlu, Avrupa'nın yıllarca kahveyi Türk usulü tükettiğini ifade etti. Ayrıca Hünkar Köşkü Müzesi koleksiyonunda bulunan Atatürk
tarafından kullanılmış kahve fincanı, Merinos
Tekstil Sanayi Müzesi koleksiyonuna ait Sümerbank
üretimi fincanlar ve Nezaket Özdemir Bircan'a ait kahve fincanı koleksiyonu da teşhir edildi. Katılanlara kahve ikramı da yapıldı. - BURSA
07 Aralık 2018 Cuma 15:58