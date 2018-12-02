Müzede Masal Etkinliği

Kırklareli
Müze Müdürlüğünce masal etkinliği düzenlendi.
Müze Müdürlüğü binasında düzenlenen etkinlikte, masal anlatıcısı Elif Bolu
Türker tarafından Kırklareli Huzurevi ve Yaşlı Bakımı Rehabilitasyon Merkezindeki yaşlıları sosyal yaşama dahil etmek amacıyla masal etkinliği gerçekleştirildi.
"Bana masal anlatma-büyüklere masallar" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğin ardından konuşan Müze Müdürü Şehmus Tekin, bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.
Vatandaşların ilgisini çekmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirten Tekin, öğrencilerin masal etkinliğiyle çok eğlendiklerini belirtti.
Tüm vatandaşları Müze Müdürlüğüne davet eden Tekin, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Emre Öztürk, Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan katıldı.
Bolu,Kırklareli
02 Aralık 2018 Pazar 12:15