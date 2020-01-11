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Müzede özçekim fotoğrafları yarışacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında Türkiye'de müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve vatandaşlarda müze bilincinin geliştirilmesi amacıyla sosyal medyada fotoğraf yarışması başlattı.

11.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:38Müzede özçekim fotoğrafları yarışacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında 'de müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve vatandaşlarda müze bilincinin geliştirilmesi amacıyla sosyal medyada fotoğraf yarışması başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada başlatılan ve uluslararası alanda 15 Ocak'ta kutlanacak Müzede Selfie Günü için Türkiye'de düzenlenen yarışmaya bugünden itibaren 15 Ocak gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek.
Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça olarak duyurusu yapılan yarışma kapsamında, gönderilen özçekimlerden birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye'de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerine davetiye verilecek.
Yarışmaya katılmak isteyen sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'deki müzelerde yaptıkları özçekimleri #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile paylaşacak.

Türkiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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