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'Müzede Selfie Günü' ödülleri sahiplerini buldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın, müzelerin uluslararası tanıtımının sağlanması ve müze bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlediği 'Müzede Selfie Günü' yarışmasında, Burcu Kandemir ve Albert Chamorro, paylaştıkları selfieler ile ödül aldı.

15.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:51'Müzede Selfie Günü' ödülleri sahiplerini buldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın, müzelerin uluslararası tanıtımının sağlanması ve müze bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlediği 'Müzede Selfie Günü' yarışmasında, Burcu Kandemir ve Albert Chamorro, paylaştıkları selfieler ile ödül aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, her yıl 15 Ocak'ta kutlanan 'Müzede Selfie Günü' kapsamında selfie yarışması düzenledi. Yarışmaya sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi. Müzelerin uluslararası tanıtımının sağlanması ve müze bilincinin geliştirilmesi amacıyla yapılan yarışmada sosyal medya kullanıcıları, müzeleri ziyaretlerinde çektikleri selfieleri, #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile paylaştı. Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda, öğretmen Burcu Kandemir'in, Çanakkale Troya Müzisi'ni ziyarette öğrencileriyle çektiği fotoğraf ile Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü belirten Albert Chamorro'nun Efes Antik Kenti'nde çektiği fotoğrafı ödüle layık görüldü. Kandemir'e müzekart, Albert Chamorro'ya ise Devlet Opera ve Balesi'nden davetiye ödülü verildi.



Kültür Sanat

Kaynak: DHA

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