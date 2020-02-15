Haberler » kultur-sanat » 'Müzede Selfie Günü' yarışmasının kazananları belli oldu - Haberler

"Müzede Selfie Günü" yarışmasının kazananları belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki müzelerin uluslararası tanıtımı için düzenlenen "Müzede Selfie Günü" yarışmasında ödül kazananlar belirlendi.

15.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:54
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 'deki müzelerin uluslararası tanıtımı için düzenlenen "Müzede Selfie Günü" yarışmasında ödül kazananlar belirlendi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, müzelere ilgiyi artırmak amacıyla her yıl 15 Ocak'ta kutlanan "Müzede Selfie Günü"ne sosyal medya kullanıcıları bu sene de yoğun ilgi gösterdi.
Yarışma çerçevesinde yapılan değerlendirmede, Çanakkale'de minik öğrencileriyle Troya Müzesi'ni ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir ile "Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü" belirterek Efes Antik Kenti'nden fotoğrafını gönderen Albert Chamorro ödüle hak kazandı.
Yarışma kapsamında öz çekim gönderen sosyal medya kullanıcılarından Kandemir bir yıllık MüzeKart, Chamorro ise Devlet Opera ve Balesinden davetiye kazandı.

Türkiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
09:34  O Ses Türkiye finalisti Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 11:31:45