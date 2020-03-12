Menü
Haberler ›› Güncel ››Müzeler dezenfekte ediliyor - Güncel

Müzeler dezenfekte ediliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yurt genelindeki müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

12.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:26
Müzeler dezenfekte ediliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yurt genelindeki müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
Bakanlığa bağlı tüm müzelerde yürütülen çalışmalarda girişler, tuvaletler, hediyelik eşya satış yerleri ve sergi alanları dezenfekte ediliyor.
Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında yapılan dezenfeksiyon uygulamaları düzenli sürdürülecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu Güncel
ABD'nin koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlaması kararı, dünya borsalarını vurdu