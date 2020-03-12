Müzeler dezenfekte ediliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yurt genelindeki müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
12.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:26
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yurt genelindeki müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.
Bakanlığa bağlı tüm müzelerde yürütülen çalışmalarda girişler, tuvaletler, hediyelik eşya satış yerleri ve sergi alanları dezenfekte ediliyor.
Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında yapılan dezenfeksiyon uygulamaları düzenli sürdürülecek.
Bakanlığa bağlı tüm müzelerde yürütülen çalışmalarda girişler, tuvaletler, hediyelik eşya satış yerleri ve sergi alanları dezenfekte ediliyor.
Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında yapılan dezenfeksiyon uygulamaları düzenli sürdürülecek.
Kaynak: AA
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