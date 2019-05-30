Ahlat
ilçesinde "Müzeler Günü" dolayısıyla öğrencilere "Müze ve Müzecilik Faaliyetleri ile Ahlat'ın Kültür Mirasları" konulu eğitim verildi.
Ahlat Müze Müdürlüğü tarafından Kaymakamlık
ve Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle ilçedeki 12 okulda bin 334 öğrenciye tarihi zenginliklerin tanınması ve müzecilik bilincinin aşılanması amacıyla sunumlar yapıldı.
Ahlat Müze Müdür Vekili Mikail Ercek ile arkeolog Burcu Çorapçı tarafından verilen eğitimlerle, gençlerin sahip oldukları zengin kültürel mirası tanıması amaçlanıyor.
Eğitimler bir hafta sürecek.
Güncel
Kaynak: AA