Müzeler kapatıldı etkinlikler ertelendi
Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı Kırklareli Belediyesi çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.
16.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:04
Kırklareli Belediyesi salgına karşı aldığı tedbirler kapsamında Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür Evi ve Zübeyde Hanım Spor Merkezini geçici süreliğini kapatırken, düzenleyeceği sosyal ve kültrel etkinlikleri de ileri bir tarihe ertelendi.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu konu ile alakalı yaptığı açıklmada şu ifadeleri kullandı '' Covid-19 tedbiri için tüm müzelerimizi geçici olarak kapatıyor, etkinliklerimizi erteliyoruz.
Halkımızın sağlığı için tüm toplu taşıma araçlarımızı ve gün içinde temas edilen noktaları sürekli dezenfekte ediyoruz.
Lütfen siz de günlük hayatta sosyal mesafenizi koruyun, ellerinizi sık sık yıkayın, kişisel hijyeninize dikkat edin'' dedi.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Ali Rıza Efendi, Kırklareli, Güncel
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