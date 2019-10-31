Müzeler Konuşuyor: Konuğumuz Fransa

İstanbul Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlik programının 7 Kasım'daki konuğu, Liyon Çağdaş Sanatlar Müzesi macLYON'un Direktörü Isabelle Bertolotti

İstanbul Modern'in dünyada öncü rol üstlenen müzelerin yöneticilerini Türkiye'deki meslektaşları ve ziyaretçilerle buluşturmayı amaçlayan söyleşi platformu "Müzeler Konuşuyor", Fransa'yı ağırlamayı sürdürüyor. Programın beşinci konuğu, Liyon Çağdaş Sanatlar Müzesi macLYON'un Direktörü Isabelle Bertolotti "Hareketli Bir Müze, Kente Açık Bir Bienal" başlıklı bir konuşma yapacak.

Deneyimlerini aktaracak

2018 yılından itibaren macLYON'un direktörlüğünü üstlenen Isabelle Bertolotti konuşmasında, 200 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren müzecilik geleneği çerçevesinde macLYON'un yaklaşımını paylaşacak. Farklı dinamiklerin yarattığı dönüşümlere ek olarak, zamanla değişen eğilim ve zevklerin yarattığı baskıyla karşı karşıya kalan müzelerin temel görevinin geleceğin mirasını korumak olduğunu belirten Bertolotti, koleksiyon ve süreli sergilerin içeriklerinin oluşturulmasıyla birlikte müzenin farklı aktörler ve ziyaretçilerle olan etkileşimiyle ilişkisini aktaracak.

Isabelle Bertolotti kimdir?

Isabelle Bertolotti, Liyon 2 Üniversitesi ve École du Louvre'da müzecilik ve çağdaş sanat alanlarında eğitim aldı. 1995 yılından itibaren macLYON'da sergilerden sorumlu olarak görev yapan Bertolotti, tanınırlığı her geçen gün artan sanatçılara odaklanan oluşumlar aracılığıyla Fransa'da ve dünyanın farklı kentlerinde bağımsız küratör olarak çalışmayı sürdürüyor. Ayrıca Bertolotti, her iki yılda bir gerçekleştirilen ve macLYON'un da ev sahipliği yaptığı Liyon Çağdaş Sanat Bienali'nin de sanat direktörlüğünü üstleniyor.

Renzo Piano tasarımı müze

1984 yılında kurulan, 1995'te ise Renzo Piano tarafından tasarlanan binasına taşınan Liyon Çağdaş Sanatlar Müzesi macLYON, modüler tasarımı sayesinde her yeni projeyle en baştan kurgulanmaya imkân tanıyan bir mimariye sahip. Müzede düzenlenen çağdaş sanatın farklı disiplinlerine yer veren sergiler, uluslararası kurumlarla yapılan işbirlikleri sonucu biçimleniyor. macLYON koleksiyonunun en önemli özelliklerinden biri, sanatçılarla doğrudan kurulan işbirlikleri sonucunda üretilmiş yapıtlara odaklanması.