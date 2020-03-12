Müzelerde dezenfeksiyon çalışması
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca salgın hastalıklara karşı müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.
12.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:46
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca salgın hastalıklara karşı müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldığı açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Müzelerimizi büyük bir titizlikle dezenfekte ediyoruz. Salgın hastalıklarla mücadele tedbirlerimizi ülke genelindeki tüm müzelerimizde düzenli olarak sürdüreceğiz" denildi.Görüntü Dökümü:
-Dezenfeksiyon çalışmalarında görüntü
ANKARA, -
Kaynak: DHA
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