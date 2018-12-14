"Müzemiz, İlçemizin Kültürel Gelişim Vizyonuna Değer Katacak"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Müzeler, kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Tarihin laboratuvarı olarak kabul edilen müze kavramına verdiğimiz önemden dolayı hizmete sunacağımız Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzemiz, Yeşilyurt Markasının ülke çapında ve dünyada tanınmasında önemli bir rol oynayacaktır."dedi.

"KÜLTÜREL VE SANATSAL GELİŞİMİ İLERLETEN HİZMETLER ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA"

Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinin Yeşilyurt'un kültürel ve sanatsal alanlardaki imaj ve vizyonuna değer katacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Ülkemizin ve kentimizin tarihi hafızasını korumak, günümüzden gelecek nesillere aktarmak kültürel projeler ve yatırımlarla mümkündür. Yeşilyurt Belediyesi olarak tarihin bir nevi laboratuarı olarak görülen müzecilik faaliyetlerinin kentimizde güçlü bir şekilde yerini almasına önem vermekteyiz. Kültürel ve sanatsal yönden gelişim sürecimize hız veren, toplumda ciddi karşılığı olan bu tür hizmetler her zaman önceliklerimiz arasındadır. Ekonomik, sosyal ve turizm hayatımızın gelişmesine önemli katkılar sunacak 'Beylerderesi Şehir Parkı' projemiz içerisinde hizmete sunacağımız Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzemizde tarihe tanıklık eden askeri teçhisatları yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunacağız" dedi.

"MÜZECİLİK, TOPLUMLARIN GELİŞİM VE YENİLENME SÜREÇLERİNDE ETKİN ROL OYNAR"

Kültürel ve sanatsal yönden maksimum başarı seviyesini yakalayan toplumların gelişim süreçlerinde müzecilik hizmetlerinin büyük bir öneme sahip olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Kentimizin ekonomi, kültürel, sanatsal, sosyal, eğitim ve turizm potansiyelinin gelişim ve büyüme sürecineönemli kazanımlar sağlayacak olanmüzemiz gerek mimari yapısı gerekse de içerisinde ki eşyalarla dikkat çekici özelliklere sahip olacaktır. Vatan topraklarının korunması ve müdafaa edilmesi sırasında önemli görevlerde değerlendirilen uçak, tank, panzer, ZBT ve birçok operasyonda kullanılan araç ve aletlerin 10 dönümlük alanda sergileneceği müzemizin büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinde çıkmış olan savaş aletlerini yakından görmek adına ilçemize gelecek olan yerli ve yabancı turistler bir yandan müzeyi gezerken diğer taraftan da kentimizin iktisadi hayatına katkı sağlayacaklardır. Bölgemizde ilk olarak Yeşilyurt'ta hizmete girecek olan müzemiz, güzel ilçemizin ülke ve dünya çapında tanınırlılık seviyesinin yükselmesine katkı sunmasıyla birlikte kadim medeniyetimizin en güzel örneklerinin yaşandığı kentimizin bu tür farklılıklarının da yakından görülmesine imkân tanıyacaktır. Malatya'nın batıya açılan penceresi olan Yeşilyurt'umuzun çehresi müzeler, sosyal yaşam alanları, parklar, konforlu ulaşım ağı, sosyal ve kültürel projelerle değişmeye devam etmektedir. Yüzlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapan güzel ilçemiz, insan odaklı yatırım ve sosyal sorumluluk projeleriyle sürekli gelişen ve büyüyen bir hüviyete sahiptir. Tek hedefimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun projelerle değişim ve dönüşümü sağlayacağımız Yeşilyurt'u gelecek nesillere teslim etmektir. Her alanda en iyi ve en güzel hizmetleri halkımızla buluşturmaya büyük bir özen göstermekteyiz." dedi.

"BEYLERDERESİ ŞEHİR PARKI PROJEMİZ, MÜZELER VE TEMATİK PARKLARLA GÜZELLEŞECEK"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir milyon 350 bin m² alanda hizmete girecek olan 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesinin farklı noktalarını değişik temalı parklar ve bölgenin güzelliklerini ön plana çıkartacak müzelerle anlamlandıracaklarını sözlerine ekledi.