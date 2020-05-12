Müzeye dönüşecek Gök Medrese'nin restorasyonunda sona gelindi

Müzeye dönüşecek Gök Medrese'nin restorasyonunda sona gelindiSİVAS'ta yer alan ve adını üzerindeki mavi çinilerden alan Anadolu Selçuklu dönemine ait 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.

12.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:12
Müzeye dönüşecek Gök Medrese'nin restorasyonunda sona gelindi
SİVAS'ta yer alan ve adını üzerindeki mavi çinilerden alan Anadolu Selçuklu dönemine ait 749 yıllık Gök Medrese'de süren restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi.
Selçuklu sultanlarından 3'üncü Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, 1271 yılında Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa edilen Gök Medrese'nin restorasyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.Medresede incelemelerde bulunarak, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan bilgi alan Vali Salih Ayhan, eserin kısa sürede hizmete açılacağını söyledi. Vali Ayhan, Gök Medrese'nin Sivas'ın incisi olduğunu belirterek, restorasyonun büyük ölçüde tamamlandığını kaydetti. Vali Ayhan, "Çinilerin ufak bir işi kaldı. Vakıf Müzesi yapılması için ihale yapılmıştı. Bunda da nihai konuya geldik. Müze ile birlikte tarihi eserimiz daha da anlamlı hale geldi. Sivas'ımızın müzeler şehri olması noktasında burası adeta lokomotif olacak. Bölgesiyle, konumuyla, binanın yapısıyla ve tüm detaylarıyla bizim için rehber olacak. Sivas, kültür ve sanat şehri. Bu şehrin tacı da Gök Medrese'dir. Burayı gözümüz gibi muhafaza edeceğiz. Gün yüzüne çıkartacağız ve insanlara anlatacağız. Sosyal donatıları da binaya ayrı bir mana verdi. Burada emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Vali Ayhan, Gök Medrese'nin yanı başında yapımına başlanılan Kale Projesi'nin tamamlanmasıyla da bölgenin açık hava müzesi haline geleceğini söyledi. Sivas'ta, birçok müzeyi gün yüzüne çıkartacaklarını belirten Vali Ayhan, "Sanayi mektebi müzemiz, kent müzemiz, ozanlar ve müzik kültürü müzemiz, gastronomi müzemiz, eğitim müzemiz ve hamam müzemiz gibi birçok müzemizi yakında hayata geçireceğiz ve Sivas müzeler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek" diye konuştu. Müzeye dönüşecek Gök Medrese’nin restorasyonunda sona gelindi

Kaynak: DHA

Etiketler: Selçuklu, Sivas, Güncel, Haber

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