Müzeye Ziyarete Gelen Konser de Dinledi

Edirne Arkeoloji
ve Etnografya Müzesi'nde, Türk müziği konseri düzenlendi.
Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu sanatçıları, müzenin "Türk Hamamı" bölümünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Müze Konserleri" projesi kapsamında konser verdi.
Topluluk, "Ruhsarına aybetme nigah ettiğimi", "Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden", "Gözleri aşka gülen", "Rüzgar kırdı dalımı" gibi nihavent ve buselik makamlarında şarkılar seslendirdi.
Topluluk üyeleri müzeyi gezmeye geldiklerinde konserle karşılaşan ziyaretçilerden yoğun alkış aldı.
Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni Murat Bağdatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayata geçen proje kapsamında tarihin yansıtıldığı müzelerde Türk müziğini sunduklarını söyledi.
Amaçlarının tarih ve müziği bir arada sunmak olduğunu vurgulayan Bağdatlı, şunları kaydetti:
"Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu oluşmuş bu projede amacımız Türk müziğini ve Türk tarihini insanlara bir arada sunmak. Bunun yanında Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapmış, tarih ve kültür dolu bu şehrin hem arkeolojik yapılarının hem de görsel sanatlarının sergilendiği bu müzede müzikle tarihi buluşturmak istiyoruz. Amacımız tarih ve müziği bir arada sunmak. Önümüzdeki süreçte ayda 3 konser vererek tarihle müziği bir araya getirip müze ziyaretçilerine güzel dakikalar geçirtmek istiyoruz. Bunun yanında kültürümüze de katkı sağlamak istiyoruz."
Arkeoloji,Edirne
07 Aralık 2018 Cuma 16:53