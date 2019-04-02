Müzeyyen Baskın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ADIYAMAN KAHTA belediye başkan adayı olan Müzeyyen Baskın isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADIYAMAN KAHTA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Müzeyyen Baskın isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ADIYAMAN KAHTA adayı Müzeyyen Baskın kimdir? BTP ADIYAMAN KAHTA adayı Müzeyyen Baskın yüzde kaç oy aldı?

Müzeyyen Baskın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ADIYAMAN KAHTA belediye başkan adayı olarak gösterilen Müzeyyen Baskın KAHTA ilçesinde % 0,38 oranında oy almıştır. KAHTA ilçesinde % 0,38 oranında oy olan Müzeyyen Baskın adlı BTP adayı toplamda 144 adet oy sayısına ulaştı.

ADIYAMAN KAHTA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.