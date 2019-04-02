Müzeyyen Okur Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP MUŞ belediye başkan adayı Müzeyyen Okur oldu. DSP adayı Müzeyyen Okur, MUŞ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? MUŞ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP MUŞ belediye başkan adayı Müzeyyen Okur ile ilgili seçim sonuçları ve MUŞ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP MUŞ belediye başkan adayı Müzeyyen Okur oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte MUŞ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. MUŞ aday yarışı ve MUŞ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

MUŞ Seçim Bilgileri

MUŞ belediyesi için toplam sandık sayısının 192 olduğu belirlendi.

MUŞ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 191 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

MUŞ belediyesi için katılım oranının ise % 77,30 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

MUŞ toplam seçmen sayısının ise 62.279 olduğu belirlendi.

MUŞ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 48.140 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP MUŞ Belediye Başkan Adayı Müzeyyen Okur Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP MUŞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Müzeyyen Okur, MUŞ yarışında % 0,36 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Müzeyyen Okur toplamda 166 adet oy sayısına ulaştı.

DSP MUŞ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.