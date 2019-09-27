Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mucize Doktor 3. son bölüm izle

Mucize Doktor 3. son bölümü dün akşam Fox TV'de izleyicisi ile buluştu. İlk bölümü ile diziseverlerin beğenisini kazanan dizi, Perşembe gününün en çok izlenen yapımı olmayı başardı. Dizinin son bölümünde Ali, unutamayacağı bir ders aldı. Ferman ile Beliz ise geri dönemeyecekleri bir adım atıyorlar. Mucize Doktor 4. yeni bölüm fragmanı, 3. son bölüm tamamı haberimizde.

MUCİZE DOKTOR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölümde Ali, ilk defa şehir dışı görevine gitmek üzeredir. Nazlı ile birlikte bir karaciğer alması gerekmektedir. Herşeyi pat diye söyleyen Ali, gitmemeyi tercih ettiğini belirtir. Fakat organ transferi sırasında bazı aksilikler yaşanır. Diğer yandan Ali, Nazlı'ya sitemkar bir şekilde "Arkadaş olduğumuzu sanıyorduk Otizmliyim ben aptal değilim" şeklinde konuşması izleyenlerin dikkatini çekiyor. Mucize Doktor son bölüm tamamını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR 3. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeni hayatına uyum sağlamaya çalışan Ali acı bir ders alır ve ihanete uğradığını hisseder. Genç bir çiftin doğmamış çocukları hakkında verecekleri karar hastanede hukuki bir savaş başlatır ve kurulu ikiye böler. Zaman süratle daralırken Ferman'la Beliz aşılmaz bir uçurumun eşiğine gelirler. Beliz ve Ferman aralarını düzeltirlerken hastanedekilerin dillerine düştüler