Müziğe Ara Vererek Zeytinyağ Üretimine Başlayan Şarkıcı Ege: Tüm Birikimim Gitti

Müzik kariyerine ara vererek zeytinyağ işine giren şarkıcı Ege, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

Bir dönem zeytinyağı işine giren Ege, yaşadığı trajikomik hikayeyi canlı yayında anlattı.

"ZEYTİNYAĞI İŞİNDE BATTIM, BÜTÜN BİRİKİM GİTTİ"

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Ege, başına gelenleri şöyle anlattı: "Ben zeytinyağı işine girdim ve battım. Baktım bir süre sonra üç ayda zeytinyağından kazanacağım parayı bir gecede sahneden kazanıyorum kendi kendime 'Ne uğraşıyorsun?' dedim, bıraktım.

Ama önemli iki ders aldım. Birincisi Türkiye'de zeytinyağını en iyi bilenlerdenim… İkincisi aldığım en önemli ders 'bildiğin işi yap' oldu. Çok büyük paralar batırdım, bütün birikimim gitti.

"KONSER VERMEK YERİNE FUARLARA GİTTİM"

Benim hayata yeniden başlayabilmek gibi bir özelliğim var. Buna alışık olduğum için zor olmadı toparlanmam. Üç yıl sadece zeytinyağı işiyle uğraştım. Konser vermek yerine bu iş için fuarlara gittim yeni şeyler öğrendim. Bu olayın üzerinden 4-5 yıl geçti. Bırakmamdaki en önemli neden de şudur: Çok önemli bir kurumdan 5 bin şişe sipariş geldi. Bizim ürünler de öyle ucuz değil 55 euro falan… Alıcılarla bir toplantı yaptık. Ben başladım anlatmaya, 'üç bin yıllık şişeler 55 saate yapılıyor, ürünümüz 8 ayrı işlemden geçiyor, organik sertifikaları var' dedim.

"ZEYTİNYAĞ ALMAK İÇİN ÇAĞIRDILAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİK"

Onlar bayıldılar keyiften, en son darbeyi de 'bunlar da size hediyem olsun' dedim. Zeytinyağı verdim. Ben 'satacağım ve bütün yatırdığım parayı çıkaracağım' diye düşündüm. Masadan tam kalkarken hanımefendi dedi ki müdüre 'Bir ricamız olacak resim çekilebilir miyiz?' ben 'Anlamadım' dedim. Tekrar 'Resim çekilebilir miyiz?' dedi.

Sonra başladık resim çekilmeye… Neyse toplantı bitti aşağı indim yardımcım 'Nasıl geçti?' diye sordu. Ben de 'Çok güzel geçti' dedim. 'Sattık mı?' diye sordu. 'Yok resim çektirmeye çağırmışlar' dedim.

Hakikaten de öyle oldu. Ürünleri almadılar. Ben anlattım anlattım, yarım saat de resim çekildik, hayranım çıktı gelenler… O gün kendime 'bildiğin işi yap' dedim ve bıraktım."