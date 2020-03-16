Müziğin genç yeteneği öykü yeni şarkısı "gittin sen" ile sizlerle..!
Pop müziğin genç yeteneği ÖYKÜ, "GİTTİN SEN" şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.
16.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:04
ÖYKÜ geçen yıl çıkardığı ikinci single "MANİPÜLE" den sonra geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı "GİTTİN SEN" i yayınlamanın heyecanını yaşıyor.
Titiz bir çalışma sonucunda yayınlanan "GİTTİN SEN"in sözleri ÖYKÜ'ye, müziği ise Halil İbrahim IŞIK'a ait.
Bilgi Üniversitesi İngilizce İletişim ve Medya Fakültesi 2.sınıföğrencisi olan ÖYKÜ zoru başarıp, popüler söz yazarı ve bestecilerin şarkılarını söylemek yerine kendi yazdığı ve bestelediği şarkılarla müzik dünyasında yer edinmeyi hedefliyor.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Bilgi Üniversitesi, Güncel
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