İzmir
'de "Müziğin Umuda Kitaplarla Dokunuşu Piyano Festivali" tanıtıldı
İzmir Ticaret Odasında (İZTO) yapılan festivalin tanıtım toplantısına oda başkanı Mahmut Özgener
, proje sanat yönetmeni Nilüfer Güzel ve proje sponsorları katıldı.
Proje kapsamında 12 Mart'ta Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde Türkiye
'den ve dünyadan genç yetenekler piyano konseri verecek. Toplanan gelir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi'nin yenilenmesinde kullanılacak. Ayrıca konsere gelen seyirciler, yanlarında kitap getirecekler ve bu kitaplar ile yeni kütüphaneler oluşturulacak.
Toplantıda konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, odanın kentin ticari ve ekonomik hayatına katkı sunmak amacıyla bugüne kadar çeşitli projelerle katkı sunduğunu, bu çabayı sürdüreceklerini dile getirdi. Genç
yeteneklerin sahne alacağı konserden toplanan gelirin Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinin yenilenmesinde kullanılacağını ifade eden Özgener, ayrıca 12 Mart'ta gerçekleşecek olan konserde izleyicilerin beraberlerinde kitaplar getirerek kültürel bilincin de artmasına katkı yapacaklarına vurgu yaptı.
Özgener, "Bu güzel proje ile kanserle mücadele eden çocuklarımızın yaşamlarına en naif yolla dokunmak istiyoruz. Bu değerli projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz ve bu projenin seneye de devam edip marka bir organizasyon haline gelmesini temenni ediyorum. Projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullardı.
"Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz" Karşıyaka
Devlet Konservatuvarı piyano eğitmeni ve proje sanat yönetmeni Nilüfer Güzel ise projeyi küçücük kalplere umut olup onların kahramanları olma adına yaptıklarını belirtti.
Güzel, bu yıl ikincisini düzenledikleri projede, çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini dile getirerek, "Bir cana umut olmak en güzel şeydir. Geçen sene ilki düzenlenen projede konsere her gelen kişi yanında bir kitap getirdi. Bu projede de tekrar kitaplarla umut olalım ve 12 Mart'ta bu güzel yolculuğa çıkalım istedik. Başkanımın destekleri ile güzel bir yolculuğa çıktık. Bu zorlu bir mücadele ve çok emek var. Tek bir kahraman yok, birçok kahraman var. Projeyi destekleyen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
Konuşmaların ardından projenin tanıtım filmi gösterildi.
Güncel
Kaynak: AA