15.06.2019 15:27
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Müzik aşkı bağlama yaptırdı - HATAY

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Ahmet Ünal bağlama çalarak başladığı müzik hayatını, enstrüman üreticisi olarak sürdürüyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Ahmet Ünal bağlama çalarak başladığı müzik hayatını, enstrüman üreticisi olarak sürdürüyor.
Halk müziğine gençlik yıllarında gönlünü kaptıran Ünal, bağlama çalmayı öğrenerek türkü seslendirmeye başladı.
Kendisine uygun bir bağlama ararken, kendi bağlamasını üretme fikri aklına gelen Ünal, kısa bir çalışmanın ardından bağlama yapmayı başardı ve daha sonra seri üretime geçti.
Kurduğu atölyede bağlamalarıyla iç içe bir yaşam süren Ünal, üretip piyasaya sunduğu bağlamaların akort, tel ve diğer kontrollerini bizzat yapıyor.
Evli ve iki çocuk babası olan 45 yaşındaki Ünal, AA muhabirine, doğuştan sanata ilgili birisi olduğunu kaydetti.
Bağlama yapmaya başladığında bu işi meslek olarak yapmayı düşünmediğini ifade eden Ünal, "Bağlamaya başlama amacım aslında bugüne kadar güzel, temiz, çalınabilir bir bağlama yapmaktı. Genelde bağlamalar ölçüsüz orantısız yapılmış ürünler. Bu işin matematiğini araştırdım biraz. Nasıl olması gerekiyor diye. İstediğim bağlamayı da piyasada bulamayınca bir fikir olarak kendi kendime 'bağlama ben seni yapacağım' dedim ve bağlama yapma hikayem böyle başladı." dedi.
Mesleği usta- çırak ilişkisiyle öğrenmediğini, kendi çabasıyla farklı ustalardan farklı teknikleri görerek ustalaştığını belirten Ünal, 20 yıldır da bağlama yaptığını aktardı.
Şimdiye kadar binlerce bağlamayı müzikseverlerle buluşturduğunu vurgulayan Ünal, müzik aşkıyla başladığı işini aynı aşkla sürdürmeye devam ettiğini söyledi.Müzik aşkı bağlama yaptırdı - HATAY
Kaynak: AA
Kırıkhan, Hatay, Bağlama, Güncel

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