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Müzik atölyelerine en güzel hediye polislerden

Kars'ta, polisler çocukların müzik becerilerinin gelişmesi amacıyla öğrencilere saz ve gitar hediye etti.

24.10.2019 12:40Müzik atölyelerine en güzel hediye polislerden
Kars'ta, polisler çocukların müzik becerilerinin gelişmesi amacıyla öğrencilere saz ve gitar hediye etti.
Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) görevlileri, Yenişehir İlkokulunda öğrenciler ile yeni kurulan müzik atölyesini ziyaret etti.
Polisler, ziyarette, çocukların müzik becerilerinin gelişmesi, kendine güvenlerinin pekiştirilmesi ve kendilerini özgürce ifade etme yöntemlerinin arttırılması adına müziğe gönül vermiş öğrencilere saz ve gitar hediye hediye etti.
Yeni enstrümanları öğrencilerle deneyerek keyifli anlar yaşayan polisler, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

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