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Müzik bölümü öğrencisinden evde kalanlara moral konseri - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta müzik bölümü öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla apartman önlerinde konser veriyor.

31.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:22
Kahramanmaraş 'ta müzik bölümü öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla apartman önlerinde konser veriyor.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi 26 yaşındaki Yusuf İslam Bilir, bu süreçte tedbirlerin uygulanabilmesi amacıyla evlerinde bulunanları eğlendirebilmek için gitarını alarak kentin farklı bölgelerindeki mahalle sakinlerinin apartmanlarının önünde onların sevdikleri şarkıları seslendirmeye başladı.
Mini konserler veren Bilir'in seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar da ailecek eğlenebilmenin mutluluğunu yaşıyor.
"Madem vatandaşlar bize gelemiyor ben onlara gideyim dedim"
Yusuf İslam Bilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde kalan vatandaşları mutlu edebilmek amacıyla yaklaşık bir haftadır seçtiği bölgelerde konserler verdiğini söyledi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Bilir, şöyle konuştu:
"Madem vatandaşlar bize gelemiyor ben onlara gideyim dedim. Evlerinde, balkonlarında mutlu olsunlar ve içlerindeki karamsarlığı atsınlar, nefes alsınlar diye bu işe baş koydum. Salgının bir an önce bitmesini temenni ediyorum ama süreç devam ederse de böyle çıkıp site aralarında vatandaşlar için müzik yapacağım."
Genellikle farklı bloklardan oluşan siteleri tercih ettiğini dile getiren Bilir, "Vatandaşların beni rahatlıkla dinleyebilecekleri şekilde yerleri tercih ediyorum. Gün içerisinde çeşitli noktalarda, belirli zaman dilimleri içerisinde müzik yapıyorum." diye konuştu.
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Müzik bölümü öğrencisinden evde kalanlara moral konseri - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Güncel

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Müzik bölümü öğrencisinden evde kalanlara moral konseri - KAHRAMANMARAŞ
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