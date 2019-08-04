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Müzik dinletisi ve alışveriş bir arada

Lüleburgaz'da faaliyet gösteren 39Burda AVM'de, Ağustos ayı boyunca her çarşamba ve cuma günü trio müzik dinletisi gerçekleşecek.

04.08.2019 13:00 Müzik dinletisi ve alışveriş bir arada
Lüleburgaz'da faaliyet gösteren 39Burda AVM'de, Ağustos ayı boyunca her çarşamba ve cuma günü trio müzik dinletisi gerçekleşecek.

Trakya'nın en büyük alışveriş merkezi olan ve bulunduğu bölgeden ziyaretçi akınına uğrayan 39Burda AVM, Ağustos ayı boyunca her çarşamba ve cuma günü 19.00-22.00 saatlerinde gerçekleşecek trio müzik dinletisiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

İlk etkinliğin 7 Ağustos 2019 çarşamba günü gerçekleştirileceği dinletiyle ilgili 39 Burda AVM'den yapılan açıklamada, "Müzik dolu ve keyifli bir alışveriş için ziyaretçilerimizi 39Burda AVM'ye bekleriz" çağrısında bulunuldu. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Güncel

Kaynak: İHA

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