Müzik dünyasındaki tartışmaya dahil olan ünlü müzisyen Metin Çanak, Funda Arar'ı yere göğe sığdıramadı

Son dönem müzik dünyasında başlayan Popçu-Rapçi tartışmasına müzisyen ve oyuncu Metin Çanak'tan farklı bir yorum geldi. Ünlü müzisyen, dönemin en sevilen müzik türünün arabesk müziği olduğunu ısrarla vurguladı. Çanak, sesi ve yorumunu beğendiği şarkıcı Funda Arar'a da övgü dolu sözler sarf etti.

"HER DÖNEM EN POPÜLER MÜZİK ARABESKTİR"

Metin Çanak "Ne pop ne rap Türkiye'nin her dönemde en popüler müziği arabesktir. Unutulmamalı ki son dönemde pop müziğin önemli temsilcileri Sıla, Berkay, Funda Arar hatta Demet Akalın dahi Arabesk eserleri kendilerine has tarzlarıyla yorumlamaya başladılar" yorumunda bulundu.

"KÜLTÜR YAPIMIZA UYGUN"

Çanak, "Müzik toplumsal kültürü oluşturur. Bizim ülkemizde sosyo-ekonomik tabloyu göz önünde bulundurduğumuzda, arabeskin her dönem popüler olmaya devam edeceği herkesçe malum" diye konuştu.

"FUNDA BENİM DİYEN ARABESKÇİLERDEN DAHA İYİ"

Dün akşam Harbiye Açıkhava'da Funda Arar'ı dinleyen Metin Çanak "Funda, benim diyen Arabeskçilerden daha iyi bir arabesk gırtlağına sahip" dedi.