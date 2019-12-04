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Müzik eğitimiyle ezan, ilahi ve mevlit okuyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında dini müzik eğitimi alan öğrenciler ezan, ilahi, mevlit ve Kuran-ı Kerim okuyabiliyor.

04.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:08Müzik eğitimiyle ezan, ilahi ve mevlit okuyorlar
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında dini müzik eğitimi alan öğrenciler ezan, ilahi, mevlit ve Kuran-ı Kerim okuyabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Dini Musiki Bölümü'nde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi tarafından dini musiki eğitimi veriliyor. Eğitim alan din görevlileri, makam, nota, ses ve nefes eğitimleriyle makamlı bir şekilde ezan, ilahi, mevlit ve Kuran-ı Kerim okuyabiliyor. Konservatuvar Türk Din Musikisi öğrencileri ayrıca İrfan Yakar tarafından nazariyat, Kadir Dalca tarafından da cami musikisi dersleri alıyor.

Öğrencilere ses ve nefes egzersizleri eğitimi, camii musikisi uygulamaları, solfej, Türk Müziği nazariyatı, Türk Din Musikisi, repertuvar dersi eğitimleri veriliyor. Mezunlar 5 vakit ezanı, mevlit ve Kuran-ı Kerim tilavetini makamlı bir şekilde okuyabiliyor. Türk Din Musikisi bölümünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı hocaları tarafından eğitimler veriliyor. Türk Din Musikisi bölümündeki eğitimlere, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin yanı sıra dini musikiye merakı olan tüm vatandaşlar da katılabiliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuran-ı Kerim, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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