Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ve Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği'nin (MÜ-YAP) desteğiyle düzenlenen "Müzik Endüstrisi Sertifika Programı" başladı.

Toplam 12 hafta sürecek programda, müzik yapımcılığından telif haklarına, meslek birliklerinden dijital ve fiziksel dağıtıma, müzik pazarlamasından sosyal medya kullanımına kadar birçok önemli konu masaya yatırılacak. Program sonunda da başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek.

Bahçeşehir Üniversitesi İnovatif Tasarım ve Sanat Akademisi (BAU IDEA) kapsamında gerçekleştirilen programda ayrıca müzik yapımcılığı, menajerlik, organizasyon, telif hakları ve meslek birlikleri, dijital ve fiziksel müzik dağıtımı, müzik tanıtım ve pazarlaması, sosyal medya ve kullanımı, müzik stüdyosu, eser düzenleme, kayıt mix, mastering, Türk müzik sektörünün tarihsel gelişimi ve müziğin geleceği gibi sektörün en önemli konularını içeren 72 saatlik yoğunlaştırılmış atölye çalışmaları da yapılacak.

Kaynak: AA