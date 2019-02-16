Müzik Endüstrisinin Yeni Bombası ve Dansı: K-Pop!

Son zamanlarda K-Pop ülkemizde çokça sevilen bi müzik dalı, gençlerin %80'i Amerikan müzikten Kore müziğine geçmiş durumda. Bunun en büyük sebebi de K-Pop idollerinin dansları. Her şarkıya özel ayrı şeyler hazırlıyorlar ve gençler buna bayılıyor ve aynısını yapıyor.

Bu yabancı ülkelerde çok fazla, bizim ülkede sadece 2-3 kişi danslarını yapıyor. Onlardan biri de benim. Bizde genelde insanlar dinleyip izliyor. Ben bu Kpop dansçılarının içinde tek erkeğim. K-Pop'ı keşfettikten sonra dans yeteneğimi de keşfettim ve 1 ay sonra K-Pop World Festival 2017 Turkey yarışmasına katıldım. Kore'nin en büyük TV kanalı KBS çoğu ülkede düzenliyordu. Bizim ülkeden de ben birinci oldum. Benden önce hiç dansçı birinci yoktu çünkü dediğim gibi herkes sadece izliyor ya da söylüyor.

"Şuan da hala benden başka dereceye girebilmiş erkek dansçı yok Türkiye'de Kpop alanında. Bu yaşadıklarımdan sonra sosyal medyada hem Kpop hemde benim bu yaşadıklarım hızlıca yayılmaya başladı. Bi anda binlerce kişi takip etmeye başladı, şok oldum. Ardından bi YouTube kanalı açtım. Zaten bu kanalı açtıktan sonra Türkiye'de ciddi derecede çok fazla K-Pop fanı olduğunu görmüş oldum. Kanalımı açalı çok kısa bi süre oldu ama şimdiden 70 bine yakın kişi takip ediyor ve hala hızla büyümeye devam ediyor. Bizim ülkemize hem Kpop danslarını getirdikten sonra YouTube Türkiye'ye de Kpop içeriğini getirmiş oldum." diyor.

Kaynak: Bültenler